В ближайшие десятилетия Европе следует готовиться к "линии распределения" и длительному противостоянию с РФ. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

РФ накапливает военный потенциал. Фото из открытых источников

"К сожалению, нам придется жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия. С одной стороны стороны будет свободная и демократическая Европа. А с другой — авторитарная и воинственная Россия", — заявил министр обороны Германии.

Борис Писториус также сообщил, что Германия готова отправить военных советников в страны Африки, чтобы не допустить расширения влияния России в мире. При этом немецкий министр обороны подчеркнул, что его страна готова к соответствующему шагу, даже если это нарушит все возможные западные стандарты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.