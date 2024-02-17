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Германия готовится к десятилетию противостояния с РФ: подробности

Германия призвала союзников готовиться к длительному противостоянию с Россией

сегодня, 20:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ближайшие десятилетия Европе следует готовиться к "линии распределения" и длительному противостоянию с РФ. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия готовится к десятилетию противостояния с РФ: подробности

РФ накапливает военный потенциал. Фото из открытых источников

"К сожалению, нам придется жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия. С одной стороны стороны будет свободная и демократическая Европа. А с другой — авторитарная и воинственная Россия", — заявил министр обороны Германии.

Борис Писториус также сообщил, что Германия готова отправить военных советников в страны Африки, чтобы не допустить расширения влияния России в мире. При этом немецкий министр обороны подчеркнул, что его страна готова к соответствующему шагу, даже если это нарушит все возможные западные стандарты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y4rk-e2VVio
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