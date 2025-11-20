Німеччина відреагувала на новий "мирний план", який США готували у консультаціях із РФ

Берліну не було нічого відомо про новий "мирний план" із 28 пунктів, який команда Дональда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ. Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Топ-дипломат Німеччини зазначив, що влада ФРН не знала про закулісні переговори між США та Росією щодо підготовки нового плану "досягнення миру" між Росією та Україною.

За його словами, Німеччину не інформували про документ із 28 пунктів, про який пишуть американські ЗМІ.

Вадефуль сказав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, щоб дати зрозуміти Москві, що їм час задуматися про переговори.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп справді дав свою згоду на реалізацію 28-пунктного "мирного плану" між Росією та Україною, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитром. Про це повідомляє "NBC News", з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

Посилаючись на чиновника, який брав участь у розробці плану, документ складали спецпосланник Трампа Стів Уіткофф, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого світу. Він включає те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого світу", – йдеться у повідомленні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна отримає ракети далекого радіусу дії. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прес-конференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, що відбулася у Берліні.



