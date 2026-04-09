Кравцев Сергей
Правительство Германии достаточно эмоционально отреагировало на заявления вице-президента США Джея Ди Венса о якобы вмешательстве Европейского Союза в выборы в Венгрии, обвинив его в двойных стандартах и лицемерии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Заместитель представителя правительства Себастьян Гилле заявил, что именно поездка Венса в Будапешт за несколько дней до голосования может выглядеть как попытка повлиять на избирательный процесс.
Официальный Берлин подчеркнул, что не имеет никаких предпочтений по результатам выборов и признает только решение венгерских избирателей.
По словам Венса, некоторые лица в Украине пытались повлиять на ход американских выборов незадолго до голосования.
