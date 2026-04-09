Правительство Германии достаточно эмоционально отреагировало на заявления вице-президента США Джея Ди Венса о якобы вмешательстве Европейского Союза в выборы в Венгрии, обвинив его в двойных стандартах и лицемерии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Заместитель представителя правительства Себастьян Гилле заявил, что именно поездка Венса в Будапешт за несколько дней до голосования может выглядеть как попытка повлиять на избирательный процесс.

"Мы отвергаем эти обвинения. Тот факт, что вице-президент США был в Венгрии незадолго до выборов, сам по себе говорит о том, кто действительно вмешивается", — заявил Гилле.

Официальный Берлин подчеркнул, что не имеет никаких предпочтений по результатам выборов и признает только решение венгерских избирателей.

Читайте на портале "Комментарии" — во время официального визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Венс сделал резонансное заявление относительно позиции украинских чиновников во время последней президентской кампании в Соединенных Штатах. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он прямо обвинил отдельных представителей украинских властей в игре на стороне оппонентов Дональда Трампа.

По словам Венса, некоторые лица в Украине пытались повлиять на ход американских выборов незадолго до голосования.

"В украинской системе были люди, агитировавшие вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", — подчеркнул вице-президент.

Также издание "Комментарии" сообщало — вице-президент США Джей Ди Вэнс может в ближайшее время подключиться к переговорам с Ираном, если неофициальные контакты перейдут в формат прямого диалога. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники администрации.



