logo_ukra

BTC/USD

70959

ETH/USD

2180.94

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Німеччина виставила звинувачення Венсу після поїздки до Орбана: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина виставила звинувачення Венсу після поїздки до Орбана: деталі

У Мерца наголосили, що не має жодних уподобань щодо результатів виборів і визнає лише рішення угорських виборців

9 квітня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд Німеччини досить емоційно відреагував на заяви віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо нібито втручання Європейського Союзу у вибори в Угорщині, звинувативши його у подвійних стандартах та лицемірстві. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що саме поїздка Венса до Будапешта за кілька днів до голосування може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес.

"Ми відкидаємо ці звинувачення. Той факт, що віцепрезидент США був в Угорщині незадовго до виборів, сам по собі говорить про те, хто насправді втручається", — заявив Гілле.

Офіційний Берлін наголосив, що не має жодних уподобань щодо результатів виборів і визнає лише рішення угорських виборців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час офіційного візиту до Будапешта віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву щодо позиції українських посадовців під час останньої президентської кампанії у Сполучених Штатах. На зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном він прямо звинуватив окремих представників української влади у грі на боці опонентів Дональда Трампа.

За словами Венса, певні особи в Україні намагалися вплинути на перебіг американських виборів незадовго до голосування.

"В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року", — підкреслив віцепрезидент.

Також видання "Коментарі" повідомляло – віце-президент США Джей Ді Венс може найближчим часом підключитися до переговорів з Іраном, якщо неофіційні контакти перейдуть у формат прямого діалогу. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в адміністрації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/germany-rebuke-jd-vance-claim-eu-interferes-hungary-election/
Теги:

Новини

Всі новини