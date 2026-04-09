Уряд Німеччини досить емоційно відреагував на заяви віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо нібито втручання Європейського Союзу у вибори в Угорщині, звинувативши його у подвійних стандартах та лицемірстві. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що саме поїздка Венса до Будапешта за кілька днів до голосування може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес.

"Ми відкидаємо ці звинувачення. Той факт, що віцепрезидент США був в Угорщині незадовго до виборів, сам по собі говорить про те, хто насправді втручається", — заявив Гілле.

Офіційний Берлін наголосив, що не має жодних уподобань щодо результатів виборів і визнає лише рішення угорських виборців.

під час офіційного візиту до Будапешта віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву щодо позиції українських посадовців під час останньої президентської кампанії у Сполучених Штатах. На зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном він прямо звинуватив окремих представників української влади у грі на боці опонентів Дональда Трампа.

За словами Венса, певні особи в Україні намагалися вплинути на перебіг американських виборів незадовго до голосування.

"В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року", — підкреслив віцепрезидент.

віце-президент США Джей Ді Венс може найближчим часом підключитися до переговорів з Іраном, якщо неофіційні контакти перейдуть у формат прямого діалогу. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в адміністрації.




