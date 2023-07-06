В Германии заявили, что ошиблись в отношении России

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что война в Украине изменила взгляды Германии на Россию. Кроме того, Германия признает, что страна не прислушалась к восточноевропейским союзникам, которые предупреждали об угрозах Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Бербок заявила, что Германия имела ряд недостатков в своей послевоенной внешней политике. Ведь страны Восточной Европы были правы, когда предупреждали Германию, что не нужно надеяться на лучшее в борьбе с угрозами автократической России. Глава МИД считает, что Германия долго прибегала к "чековой дипломатии" или вере в то, что политическое и экономическое взаимодействие приведет Россию на демократический путь.

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"Мы знаем, что в обозримом будущем путинская Россия будет оставаться угрозой для мира и безопасности на нашем континенте, и что мы должны организовать нашу безопасность против России Путина, а не вместе с ней", — сказала Анналена Бербок.

Бербок объясняет, что после Германия пыталась не брать на себя роль военного лидера в Европе из-за ужасов Второй мировой войны, которые начали немцы. Поэтому политика Германии руководствовалась принципами, что "война никогда больше не должна выходить из германской земли". Однако это изменилось из-за российской агрессии.

"Захватническая война России ознаменовала разрыв в мире. Для моей страны это открыло новую главу, переосмыслив, как мы стремимся способствовать миру, свободе и устойчивости в этом мире: как партнер, принимающий свое лидерство", — говорит Бербок.

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