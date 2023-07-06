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В Германии заявили, что ошиблись в отношении России

Германия не прислушалась предостережениям по отношению к России, которые ей предоставляли страны Восточной Европы.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что война в Украине изменила взгляды Германии на Россию. Кроме того, Германия признает, что страна не прислушалась к восточноевропейским союзникам, которые предупреждали об угрозах Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Германии заявили, что ошиблись в отношении России

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Бербок заявила, что Германия имела ряд недостатков в своей послевоенной внешней политике. Ведь страны Восточной Европы были правы, когда предупреждали Германию, что не нужно надеяться на лучшее в борьбе с угрозами автократической России. Глава МИД считает, что Германия долго прибегала к "чековой дипломатии" или вере в то, что политическое и экономическое взаимодействие приведет Россию на демократический путь.


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"Мы знаем, что в обозримом будущем путинская Россия будет оставаться угрозой для мира и безопасности на нашем континенте, и что мы должны организовать нашу безопасность против России Путина, а не вместе с ней", — сказала Анналена Бербок.

Бербок объясняет, что после Германия пыталась не брать на себя роль военного лидера в Европе из-за ужасов Второй мировой войны, которые начали немцы. Поэтому политика Германии руководствовалась принципами, что "война никогда больше не должна выходить из германской земли". Однако это изменилось из-за российской агрессии.

"Захватническая война России ознаменовала разрыв в мире. Для моей страны это открыло новую главу, переосмыслив, как мы стремимся способствовать миру, свободе и устойчивости в этом мире: как партнер, принимающий свое лидерство", — говорит Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о полезных идиотах Путина: позорный список европейских стран.

Также "Комментарии" писали, что Германия назвала страну, которая является самой большой угрозой.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/06/germany-did-not-listen-to-warnings-about-russia-says-annalena-baerbock
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