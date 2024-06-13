Германия блокирует санкции ЕС против России: СМИ назвали причину

Правительство Германии блокирует введение новых санкций против России. Основной причиной таких действий Берлина европейские дипломаты называют обеспокоенность, что от санкций могут пострадать немецкие компании.



Германия блокирует санкции против России. Фото из открытых источников

Как сообщает немецкое издание RND, немецкое правительство блокирует прогресс в переговорах по новым санкциям против России. По словам дипломатов, именно позиция Германии является основной причиной, почему план санкции ЕС еще не утвержден.

"Недавно возникло ощущение, что Германия была новой Венгрией, сказал чиновник ЕС, ссылаясь на тот факт, что в прошлом будапештское правительство премьер-министра Виктора Орбана неоднократно откладывало решение по санкциям против России", — пишет RND.

Новые ограничения для России должны быть направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Таким образом, ЕС планирует остановить использование западных технологий, которые Россия по-прежнему применяет для производства оружия для войны против Украины.

Также Европейский Союз намерен впервые ввести санкции против сжиженного природного газа (СПГ). По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет запретить использование европейских портов для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Это приведет к тому, что Россия сможет продавать меньше сжиженного природного газа за неимением транспортных возможностей и инвестировать меньше денег в войну.

По словам дипломатов ЕС, позиция Германии касается планов мер, направленных на то, чтобы усложнить обход санкций ЕС. Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

"Причиной, очевидно, опасения, что немецкие компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций", — объясняет немецкое издание.

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