Германия высмеяла предложение Лаврова: что предложила Россия для НАТО

В Германии резко отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и Евросоюзу "гарантию безопасности" о ненападении. В немецком МИДе заявили, что такие заявления не заслуживают серьезного отношения, ведь Россия прямо сейчас ведет агрессивную войну против Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр во время брифинга 29 октября отметила, что слова о "гарантиях безопасности" со стороны Кремля не вызывают доверия.

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", — сказала Дешауэр.

По ее словам, Россия может завершить войну в любой момент, если действительно стремится к миру. Однако никаких признаков готовности к этому в действиях или заявлениях Лаврова нет.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", — добавила спикер.

Заместитель представителя Федерального правительства Штеффен Майер также подчеркнул, что Берлин не видит готовности российского диктатора Владимира Путина ни к каким реальным переговорам. По его словам, Берлин убежден, что "надо усилить давление на Россию, чтобы вынудить" Путина закончить войну.

Сергей Лавров, выступая на конференции по евразийской безопасности в Минске, заявил, что Россия якобы не имела планов и не намерена нападать на страны НАТО или ЕС, и выразил готовность "закрепить это в будущих гарантиях безопасности".

