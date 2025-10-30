logo

Германия высмеяла предложение Лаврова: что предложила Россия для НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия высмеяла предложение Лаврова: что предложила Россия для НАТО

В Берлине отказались комментировать заявление Лаврова о "гарантиях безопасности" для НАТО, заявив, что комментируют только разумные предложения.

30 октября 2025, 09:25 comments1076
Автор:
avatar

Slava Kot

В Германии резко отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и Евросоюзу "гарантию безопасности" о ненападении. В немецком МИДе заявили, что такие заявления не заслуживают серьезного отношения, ведь Россия прямо сейчас ведет агрессивную войну против Украины.

Германия высмеяла предложение Лаврова: что предложила Россия для НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр во время брифинга 29 октября отметила, что слова о "гарантиях безопасности" со стороны Кремля не вызывают доверия.

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", — сказала Дешауэр.

По ее словам, Россия может завершить войну в любой момент, если действительно стремится к миру. Однако никаких признаков готовности к этому в действиях или заявлениях Лаврова нет.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", — добавила спикер.

Заместитель представителя Федерального правительства Штеффен Майер также подчеркнул, что Берлин не видит готовности российского диктатора Владимира Путина ни к каким реальным переговорам. По его словам, Берлин убежден, что "надо усилить давление на Россию, чтобы вынудить" Путина закончить войну.

Сергей Лавров, выступая на конференции по евразийской безопасности в Минске, заявил, что Россия якобы не имела планов и не намерена нападать на страны НАТО или ЕС, и выразил готовность "закрепить это в будущих гарантиях безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил оружием Судного дня и исчезновением одной страны НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Лавров рассказал, почему Россия не соглашается на прекращение огня в Украине.



