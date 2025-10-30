Німеччина висміяла пропозицію Лаврова: що запропонувала Росія для НАТО

У Німеччині різко відреагували на слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито готовність Москви надати країнам НАТО та Євросоюзу "гарантії безпеки" про ненапад. У німецькому МЗС заявили, що такі заяви не заслуговують серйозного ставлення, адже Росія прямо зараз веде агресивну війну проти України.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Катрін Дешауер під час брифінгу 29 жовтня зазначила, що слова про "гарантії безпеки" з боку Кремля не викликають довіри.

"Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України", — сказала Дешауер.

За її словами, Росія може завершити війну у будь-який момент, якщо дійсно прагне миру. Однак, жодних ознак готовності до цього в діях чи заявах Лаврова немає.

"Від російської сторони вимагають припинити війну, а Федеральний уряд буде продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії", — додала речниця.

Заступник речника Федерального уряду Штеффен Маєр також підкреслив, що Берлін не бачить готовності російського диктатора Володимира Путіна до жодних реальних переговорів. За його словами, Берлін переконаний, що "треба посилити тиск на Росію, щоб примусити" Путіна закінчити війну.

Сергій Лавров під час виступу на конференції з євразійської безпеки в Мінську заявив, що Росія нібито не мала і не має намірів нападати на країни НАТО чи ЄС, і висловив готовність "закріпити це у майбутніх гарантіях безпеки".

