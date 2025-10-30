logo_ukra

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Німеччина висміяла пропозицію Лаврова: що запропонувала Росія для НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина висміяла пропозицію Лаврова: що запропонувала Росія для НАТО

У Берліні відмовилися коментувати заяву Лаврова про "гарантії безпеки" для НАТО, заявивши, що коментують лише розумні пропозиції.

30 жовтня 2025, 09:25 comments1078
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Німеччині різко відреагували на слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито готовність Москви надати країнам НАТО та Євросоюзу "гарантії безпеки" про ненапад. У німецькому МЗС заявили, що такі заяви не заслуговують серйозного ставлення, адже Росія прямо зараз веде агресивну війну проти України.

Німеччина висміяла пропозицію Лаврова: що запропонувала Росія для НАТО

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Катрін Дешауер під час брифінгу 29 жовтня зазначила, що слова про "гарантії безпеки" з боку Кремля не викликають довіри.

"Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України", — сказала Дешауер.

За її словами, Росія може завершити війну у будь-який момент, якщо дійсно прагне миру. Однак, жодних ознак готовності до цього в діях чи заявах Лаврова немає.

"Від російської сторони вимагають припинити війну, а Федеральний уряд буде продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії", — додала речниця.

Заступник речника Федерального уряду Штеффен Маєр також підкреслив, що Берлін не бачить готовності російського диктатора Володимира Путіна до жодних реальних переговорів. За його словами, Берлін переконаний, що "треба посилити тиск на Росію, щоб примусити" Путіна закінчити війну.

Сергій Лавров під час виступу на конференції з євразійської безпеки в Мінську заявив, що Росія нібито не мала і не має намірів нападати на країни НАТО чи ЄС, і висловив готовність "закріпити це у майбутніх гарантіях безпеки". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв пригрозив зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Лавров розповів, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини