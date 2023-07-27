logo

BTC/USD

29441.75

ETH/USD

1876.25

LTC/USD

90.96

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Хайль Зеленский: русские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Хайль Зеленский: русские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине

Российская пропаганда нацелилась на немецкую аудиторию, для которой специально выпустила видеоролик, в котором критикуется поддержка Украины.

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Российские пропагандисты создали одноминутное видео, которое позиционируется как "социальная реклама", снятая в Германии для немецких граждан. Главная тема видеоролика – это посеять сомнения у немцев осуществлять поддержку Украины в войне против России. 

Хайль Зеленский: русские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине

Кадр из российского пропагандистского видео

В основе сюжета пропагандисты показывают немецкую семью, в дом которой заходит военная группировка подобная спецслужбам нацистской Германии. Спецагенты забирают все имущество в доме, а на стене висит телевизор, где транслируется выступление канцлера Германии Олафа Шольца, призывающего о помощи Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Впоследствии одна из спецагентов вешает на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского и выкрикивает "Heil Zelensky". Посмотреть видео российских пропагандистов можно ниже:

В конце видеоролика появляются титры, где отмечено, что Германия предоставила Украине помощь общим размером более 22 млрд евро. И словами, что "если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме". На последних кадрах спецагент отбирает у ребенка игрушку леопард. Таким образом, намекая, что Германия отдает все для Украины.

Первоначально авторство видео указывали на германскую правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". Однако, вероятно, что к созданию ролика причастен пропагандистский канал Russia Today. Немецкая партия нигде не публиковала видео, а российская пропаганда быстро распространилась. Журналист Радио Свобода Марк Крутов выяснил, что на видео показаны малоизвестные российские актеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка Симоньян призывает Путина атаковать Лондон.

Также "Комментарии" писали о кремлевских СМИ, которые не справились с ситуацией и пытались исправить свои заявления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OdSPpG4zWYo&ab_channel=F.Slavo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!