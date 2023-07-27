Хайль Зеленский: русские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине



















Российские пропагандисты создали одноминутное видео, которое позиционируется как "социальная реклама", снятая в Германии для немецких граждан. Главная тема видеоролика – это посеять сомнения у немцев осуществлять поддержку Украины в войне против России.



Кадр из российского пропагандистского видео

В основе сюжета пропагандисты показывают немецкую семью, в дом которой заходит военная группировка подобная спецслужбам нацистской Германии. Спецагенты забирают все имущество в доме, а на стене висит телевизор, где транслируется выступление канцлера Германии Олафа Шольца, призывающего о помощи Украине.

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Впоследствии одна из спецагентов вешает на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского и выкрикивает "Heil Zelensky". Посмотреть видео российских пропагандистов можно ниже:

В конце видеоролика появляются титры, где отмечено, что Германия предоставила Украине помощь общим размером более 22 млрд евро. И словами, что "если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме". На последних кадрах спецагент отбирает у ребенка игрушку леопард. Таким образом, намекая, что Германия отдает все для Украины.

Первоначально авторство видео указывали на германскую правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". Однако, вероятно, что к созданию ролика причастен пропагандистский канал Russia Today. Немецкая партия нигде не публиковала видео, а российская пропаганда быстро распространилась. Журналист Радио Свобода Марк Крутов выяснил, что на видео показаны малоизвестные российские актеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка Симоньян призывает Путина атаковать Лондон.

Также "Комментарии" писали о кремлевских СМИ, которые не справились с ситуацией и пытались исправить свои заявления.