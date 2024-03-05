Какую ошибку совершил Путин: о чем свидетельствует слив разговора немецких офицеров

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Марьян Ощановский
Обнародовав запись разговора немецких офицеров, российский диктатор Владимир Путин нарушил важное правило шпионажа о сокрытии своих источников информации, считает военный эксперт Иван Ступак.
Офицеры разговаривали о возможном применении ракет Taurus. Фото из открытых источников
Военный эксперт напомнил, что когда во время Второй мировой войны британцы и поляки раскрыли код немецкой шифровальной системы Enigma, то британское правительство делало все возможное, чтобы замаскировать свою осведомленность о планах немцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".
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