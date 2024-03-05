Какую ошибку совершил Путин: о чем свидетельствует слив разговора немецких офицеров

Обнародовав запись разговора немецких офицеров, российский диктатор Владимир Путин нарушил важное правило шпионажа о сокрытии своих источников информации, считает военный эксперт Иван Ступак.

Офицеры разговаривали о возможном применении ракет Taurus. Фото из открытых источников

"Россияне слили в сеть фрагмент разговора группы немецких офицеров, размышлявших над возможностью ракет Taurus уничтожить или, по крайней мере, повредить Крымский мост. Запись опубликовала королева русской пропаганды Маргарита Симонян. Она получила запись от первого заместителя главы АП РФ Алексея Громова. С большой долей вероятности Путин лично слушал этот разговор и дал прямое указание слить запись в сеть. Для Путина было настолько важно получить хоть какие-то доказательства подтверждения своего больного воображения об участии в войне НАТО, что он, пренебрегая золотым правилом шпионажа никогда не "палить" свои источники информации, выбросил в сеть запись", — рассказал Иван Ступак.

Военный эксперт напомнил, что когда во время Второй мировой войны британцы и поляки раскрыли код немецкой шифровальной системы Enigma, то британское правительство делало все возможное, чтобы замаскировать свою осведомленность о планах немцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".