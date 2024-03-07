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Slava Kot
18-летний Никлас Маттеи написал более четырех тысяч доносов на жителей своего родного города Грефенгайнихен, Германия. Из-за своей деятельности он сталкивается с агрессией и оскорблениями от местных жителей и власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.
"Мастер доносов" Никлас Маттеи. Фото из открытых источников
Гражданин Германии Никлас Маттеи в социальных сетях называет себя "мастером доносов". Он патрулирует в городе Грефенгайнихен на своем велосипеде и в яркой светоотражающей одежде. Главная цель 18-летнего парня состоит в поиске тех, кто нарушает правила парковки. Никлас делает фотографии таких нарушений на свой телефон и отправляет их в полицию.
За прошлый год Никлас Маттеи сделал 4227 доносов по неправильной парковке. Общая сумма всех штрафов от Маттеи составила 140 тысяч евро. В родном городе парень уже донес на 8% жителей, которые стали относиться к парню более агрессивно. Однако "мастера доносов" это не заботит.
Парень не только ищет нарушителей правил парковки, но и делает замечание полиции. Недавно он критиковал патрульных за то, что у них был грязный номер на автомобиле. Также молодой человек расширяет свою деятельность. В городе Хемниц юноша зафиксировал нарушение популярного немецкого рэпера Финча.
Мэр Грефенгайнихен Энрико Шиллинг недоволен деятельностью парня. Немецкий чиновник считает, что тысячи доносов, которые написал Маттеи, только мешают работе полиции, а местные жители жалуются на его деятельность и написали жалобы на парня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на карнавале в Германии высмеяли российского патриарха Кирилла, вставшего на колени перед Путиным.
Также "Комментарии" писали, что в России призвали Германию провести денацификацию.
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сегодня, 14:55
Тобто великий дохід від великої кількості штрафів не викликає оптимізму у місцевій владі. Навпаки вона вважає що це відволікає від потрібної суспільству роботи. Що ж можна порадіти за Німеччину з такими поглядами. Це означає що німці і справді позбулись нацистського минулого заснованого на ідеології юдейців. В Україні навпаки нацистська юдейська влада всі роки заробляла на штрафах і здирництві. На це ви звернути увагу тим хто справді хоче перемоги в цій розбірки кошерних за вплив. Суспільство яке змінюється і реформується несе прогрес і розвиток на передову. Навпаки не буває. Програють коли не бажають змінюватись!