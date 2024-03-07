Мастер доносов: в Германии жалуются на парня, написавшего тысячи заявлений

18-летний Никлас Маттеи написал более четырех тысяч доносов на жителей своего родного города Грефенгайнихен, Германия. Из-за своей деятельности он сталкивается с агрессией и оскорблениями от местных жителей и власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.



"Мастер доносов" Никлас Маттеи. Фото из открытых источников

Гражданин Германии Никлас Маттеи в социальных сетях называет себя "мастером доносов". Он патрулирует в городе Грефенгайнихен на своем велосипеде и в яркой светоотражающей одежде. Главная цель 18-летнего парня состоит в поиске тех, кто нарушает правила парковки. Никлас делает фотографии таких нарушений на свой телефон и отправляет их в полицию.

За прошлый год Никлас Маттеи сделал 4227 доносов по неправильной парковке. Общая сумма всех штрафов от Маттеи составила 140 тысяч евро. В родном городе парень уже донес на 8% жителей, которые стали относиться к парню более агрессивно. Однако "мастера доносов" это не заботит.

Парень не только ищет нарушителей правил парковки, но и делает замечание полиции. Недавно он критиковал патрульных за то, что у них был грязный номер на автомобиле. Также молодой человек расширяет свою деятельность. В городе Хемниц юноша зафиксировал нарушение популярного немецкого рэпера Финча.

Мэр Грефенгайнихен Энрико Шиллинг недоволен деятельностью парня. Немецкий чиновник считает, что тысячи доносов, которые написал Маттеи, только мешают работе полиции, а местные жители жалуются на его деятельность и написали жалобы на парня.

"Такие проделки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особенная одаренность нашла себе другую сферу применения", — рассказывает Энрико Шиллинг немецким СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на карнавале в Германии высмеяли российского патриарха Кирилла, вставшего на колени перед Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в России призвали Германию провести денацификацию.