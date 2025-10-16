logo_ukra

Німеччина Мерц анонсував важливе рішення на підтримку України та звернувся до Путіна
Мерц анонсував важливе рішення на підтримку України та звернувся до Путіна

Фрідріх Мерц на саміті ЄС підтримає 140 млрд євро репарацій Україні за рахунок російських активів

16 жовтня 2025, 12:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті Європейського Союзу запропонує використовувати заморожені на Заході російські активи для надання Україні кредиту на 140 млрд євро. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Мерц анонсував важливе рішення на підтримку України та звернувся до Путіна

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що ці кошти мають допомогти Києву фінансувати оборонні потреби та утримувати економічну стабільність.

Фрідріх Мерц зазначив, що Євросоюз має діяти рішуче, щоб показати Росії, що підтримка України залишиться непохитною. Німецький лідер уперше виступив з ініціативою про безвідсотковий кредит, забезпечений активами Росії, ще наприкінці вересня.

"Ми не хочемо робити це, щоб продовжити війну, а щоб закінчити її", — заявив Фрідріх Мерц, виступаючи у бундестазі.

Глава німецького уряду зазначив, що він хотів звернутися до Володимира Путіна із закликом, щоб той уже нарешті зрозумів, що підтримка України з боку Європи не ослабне, а навпаки, посилиться.

Фрідріх Мерц наголосив, що використання заморожених російських активів стане потужним сигналом про рішучість ЄС допомогти Україні та одночасно змусить Москву відчути економічні наслідки агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та Бельгія, не хотіли користуватися цими засобами, побоюючись юридичних та фінансових наслідків. Однак упродовж останніх тижнів позиція Європи змінилася. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "Financial Times".

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговори щодо постачання від США Україні зброї заморожені: яка причина.




Джерело: https://www.reuters.com/world/merz-advocate-use-frozen-russian-assets-eu-summit-2025-10-16/
