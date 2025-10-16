Мерц анонсував важливе рішення на підтримку України та звернувся до Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті Європейського Союзу запропонує використовувати заморожені на Заході російські активи для надання Україні кредиту на 140 млрд євро. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що ці кошти мають допомогти Києву фінансувати оборонні потреби та утримувати економічну стабільність.

Фрідріх Мерц зазначив, що Євросоюз має діяти рішуче, щоб показати Росії, що підтримка України залишиться непохитною. Німецький лідер уперше виступив з ініціативою про безвідсотковий кредит, забезпечений активами Росії, ще наприкінці вересня.

"Ми не хочемо робити це, щоб продовжити війну, а щоб закінчити її", — заявив Фрідріх Мерц, виступаючи у бундестазі.

Глава німецького уряду зазначив, що він хотів звернутися до Володимира Путіна із закликом, щоб той уже нарешті зрозумів, що підтримка України з боку Європи не ослабне, а навпаки, посилиться.

Фрідріх Мерц наголосив, що використання заморожених російських активів стане потужним сигналом про рішучість ЄС допомогти Україні та одночасно змусить Москву відчути економічні наслідки агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та Бельгія, не хотіли користуватися цими засобами, побоюючись юридичних та фінансових наслідків. Однак упродовж останніх тижнів позиція Європи змінилася. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "Financial Times".

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговори щодо постачання від США Україні зброї заморожені: яка причина.



