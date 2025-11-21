logo

Мерц хочет срочно поговорить с Трампом и Зеленским: что смущает немецкого канцлера
НОВОСТИ

Мерц хочет срочно поговорить с Трампом и Зеленским: что смущает немецкого канцлера

Немецкие СМИ сообщают, что канцлер Фридрих Мерц хочет срочно поговорить с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 ноября 2025, 13:23
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно отменил ряд запланированных встреч, чтобы в ближайшее время пообщаться с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Володмиром Зеленским.

Мерц хочет срочно поговорить с Трампом и Зеленским: что смущает немецкого канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Канцлер хочет провести "внутренние консультации и телефонные переговоры по ситуации в Украине". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BILD.

В частности, известно, что Мерц попросил главу Федеральной канцелярии Торстена Фрая заменить его на одном из мероприятий.

По информации издания, канцлер проведет переговоры с американским и украинским президентами. О содержании телефонных разговоров сообщат "только по согласованию с собеседниками".

Аналитики предполагают, что, вероятно, речь пойдет о "мирном плане" Трампа, который требует значительных уступок от Украины.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Берлину не было ничего известно о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Дональда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами и о котором на этой неделе стало известно благодаря источникам СМИ. Об этом во время общения с журналистами сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину, чтобы дать понять Москве, что им пора задуматься о переговорах.

Как ранее писало издание "Комментарии", официальный Вашингтон считает, что подписание мирного соглашения, которое разрабатывает Белый дом, должно быть срочным из-за ситуации в Украине. Об этом в разговоре с журналистами заявил высокопоставленный чиновник, общавшийся на условиях анонимности. По его словам, даже прогнозное время подписания договора за пару недель завышено.



Источник: https://t.me/BILD_Russian/26627
