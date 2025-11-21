Мерц хоче терміново поговорити із Трампом та Зеленським: що бентежить німецького канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раптово скасував низку запланованих зустрічей, щоб найближчим часом поспілкуватися із президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володмиром Зеленським.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Канцлер хоче провести "внутрішні консультації та телефонні переговори щодо ситуації в Україні". Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання BILD.

Зокрема, відомо, що Мерц попросив голову Федеральної канцелярії Торстена Фрая замінити його на одному із заходів.

За інформацією видання, канцлер проведе переговори з американським та українським президентами. Про зміст телефонних розмов повідомлять "тільки за погодженням із співрозмовниками".

Аналітики припускають, що ймовірно, йтиметься про "мирний план" Трампа, який вимагає значних поступок від України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Берліну не було нічого відомо про новий "мирний план" із 28 пунктів, який команда Дональда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ. Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.

За його словами, Німеччина продовжить підтримувати Україну, щоб дати зрозуміти Москві, що їм час задуматися про переговори.

Як раніше писало видання "Коментарі", офіційний Вашингтон вважає, що підписання мирної угоди, яку розробляє Білий дім, має бути терміновим через ситуацію в Україні. Про це у розмові з журналістами заявив високопосадовець, який спілкувався на умовах анонімності. За його словами, навіть прогнозний час підписання договору за пару тижнів є завищеним.