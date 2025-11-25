Мерц подверг резкой критике украинских беженцев в Германии: что произошло

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением по поводу уровня занятости украинских беженцев в стране. По его словам, все украинцы, имеющие возможность работать, должны это делать, а не полагаться на государственную помощь от Германии.

В Германии недовольствуют из-за малой трудоустроенностью беженцев из Украины

Фридрих Мерц призвал украинских беженцев искать работу в Германии.

"Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать", – сказал Мерц.

Канцлер заметил, что нынешняя доля занятых украинских беженцев в Германии составляет около 30%, что является одним из самых низких показателей среди стран ЕС. Для сравнения Мерц отметил, что в некоторых государствах Евросоюза уровень трудоустройства беженцев из Украины превышает 70%.

"Это недопустимо", – добавил Мерц.

Заявление Мерца прозвучало на фоне последних изменений в немецкой политике по отношению к украинцам. Правительство ФРГ уже утвердило законопроект, лишающий прибывших после 1 апреля 2025 года украинских беженцев расширенных социальных выплат (Bürgergeld). Вместо этого они будут получать базовую помощь, аналогичную другим просителям убежища в размере 441 евро вместо нынешних 563 евро. Целью такой реформы немецкое правительство называет поощрение более быстрой интеграции украинских беженцев на рынок труда и уменьшение нагрузки на бюджет.

