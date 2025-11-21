Мерц зробив заяву після розмови з Трампом щодо мирного плану США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про незмінну єдність європейських лідерів у підтримці України після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо американського мирного плану. За його словами, Німеччина, Франція та Велика Британія залишаються спільними у своїй позиції і жодні домовленості не можуть підривати безпеку України та Європи.

Мерц обговорив з Трампом мирний план США. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц повідомив, що обговорив з Трампом запропонований США план врегулювання війни в Україні. За його словами, розмова була "хорошою і конфіденційною", а сторони домовилися продовжити консультації на рівні радників. Канцлер доповів, що поінформує європейських партнерів про результати діалогу з Вашингтоном.

"Україна може на нас покладатися. Емманюель Макрон, Кір Стармер і я єдині в думці: Україна отримує нашу повну і незмінну підтримку задля тривалого й справедливого миру. Разом із Емманюелем Макроном та Кіром Стармером я підтвердив нашу повну підтримку президента України Володимира Зеленського", — сказав Мерц.

Канцлер також зазначив, що Європа та США зберігають тісну координацію щодо подальших кроків. За його словами, спільною метою залишається захист критично важливих інтересів України та Європейського Союзу на основі лінії фронту та зміцнення обороноздатності України.

"Ми вітаємо зусилля США, спрямовані на завершення війни в Україні. Зокрема, ми вітаємо відданість суверенітету України та готовність надати Україні надійні гарантії безпеки", — додав Мерц.

Відомо, що розмова тривала 15 хвилин.

