Мерц поставив Орбана на місце через блокування допомоги Україні: до чого закликав Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо фінансової допомоги Україні, закликавши Європейський Союз якнайшвидше розблокувати пакет на 90 млрд євро, навіть незважаючи на позицію окремих держав. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє DW із посиланням на заяву Мерця у Бундестазі 18 березня.

У своїй промові канцлер дав зрозуміти, що блокування рішень Угорщиною на чолі з Віктором Орбаном не має паралізувати політику ЄС.

"Ми не повинні звертати уваги навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через передвиборчу кампанію створює цю блокаду в Європі", — наголосив канцлер.

У той же час Фрідріх Мерц підкреслив, що Європа разом зі США повинна посилювати тиск на Москву на тлі війни, що триває.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на тлі нових повідомлень про готовність України підтримати ЄС у ремонті нафтопроводу "Дружба", Єврокомісія висловила надію на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 2026-2027 роки, яке заблоковано Угорщиною. Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила головний представник Єврокомісії Паула Пінью.

За її словами, наразі "немає новин" щодо 20-го пакету санкцій проти Росії та прогресу у питанні кредиту для України. Однак Пінью наголосила, що Єврокомісія продовжує активно працювати над питанням санкцій та бере участь в обговореннях із Радою ЄС щодо затвердження нового пакету.

"Ми залишаємося прихильними до процесу введення санкцій і беремо участь у дискусіях з Радою ЄС, щоб прийняти 20-й санкційний пакет", — зазначила вона.



