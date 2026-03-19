Мерц поставив Орбана на місце через блокування допомоги Україні: до чого закликав Європу
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц поставив Орбана на місце через блокування допомоги Україні: до чого закликав Європу

Фрідріх Мерц закликав ЄС виділити Україні 90 млрд євро, обійшовши вето Орбана

19 березня 2026, 08:20
Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо фінансової допомоги Україні, закликавши Європейський Союз якнайшвидше розблокувати пакет на 90 млрд євро, навіть незважаючи на позицію окремих держав. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє DW із посиланням на заяву Мерця у Бундестазі 18 березня.

Мерц поставив Орбана на місце через блокування допомоги Україні: до чого закликав Європу

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

У своїй промові канцлер дав зрозуміти, що блокування рішень Угорщиною на чолі з Віктором Орбаном не має паралізувати політику ЄС.

"Ми не повинні звертати уваги навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через передвиборчу кампанію створює цю блокаду в Європі", — наголосив канцлер.

У той же час Фрідріх Мерц підкреслив, що Європа разом зі США повинна посилювати тиск на Москву на тлі війни, що триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Європі кажуть прямо: через одну країну втратили надію на розблокування грошей для України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на тлі нових повідомлень про готовність України підтримати ЄС у ремонті нафтопроводу "Дружба", Єврокомісія висловила надію на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 2026-2027 роки, яке заблоковано Угорщиною. Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила головний представник Єврокомісії Паула Пінью.

За її словами, наразі "немає новин" щодо 20-го пакету санкцій проти Росії та прогресу у питанні кредиту для України. Однак Пінью наголосила, що Єврокомісія продовжує активно працювати над питанням санкцій та бере участь в обговореннях із Радою ЄС щодо затвердження нового пакету.

"Ми залишаємося прихильними до процесу введення санкцій і беремо участь у дискусіях з Радою ЄС, щоб прийняти 20-й санкційний пакет", — зазначила вона.




