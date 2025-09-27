Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна фактически перестала жить в условиях мира. Свое заявление Мерц сделал во время выступления перед представителями бизнеса на "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, учитывая растущее количество атак на сети передачи данных и инфраструктуру, о мире в Германии больше нельзя говорить.

"Мы не воюем, но и не живем в мире", – заявил канцлер.

При этом Фридрих Мерц воздержался от того, чтобы называть виновников посягательства на мир, но перечислил целый ряд враждебных действий, которые переживает Германия.

"Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным представителям общественности не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа, ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки", – отметил канцлер.

Фридрих Мерц отметил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.

"Я предполагаю, что здесь, в этом зале, вероятно, каждый второй хотя бы раз сталкивался с атаками на свои сети передачи данных и инфраструктуру", – подчеркнул немецкий лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц сделал обреченное заявление: что показала атака РФ на Польшу.

Также издание "Комментарии" сообщало – это только начало: Мерц предупредил к чему дальше готовиться в войне с Россией.



