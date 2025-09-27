Мерц предупредил немцев, что мира больше нет: к чему теперь готовится Германия

Рубрики
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна фактически перестала жить в условиях мира. Свое заявление Мерц сделал во время выступления перед представителями бизнеса на "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства отметил, учитывая растущее количество атак на сети передачи данных и инфраструктуру, о мире в Германии больше нельзя говорить.
При этом Фридрих Мерц воздержался от того, чтобы называть виновников посягательства на мир, но перечислил целый ряд враждебных действий, которые переживает Германия.
Фридрих Мерц отметил, что проблема коснулась не только государственных структур, но и бизнеса.
