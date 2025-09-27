Мерц попередив німців, що миру більше немає: до чого тепер готується Німеччина

Рубрики
Кравцев Сергей
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру та мережі країна фактично перестала жити в умовах миру. Свою заяву Мерц зробив під час виступу перед представниками бізнесу на Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.
Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел
Глава німецького уряду зазначив, враховуючи зростаючу кількість атак на мережі передачі даних та інфраструктуру, про мир у Німеччині більше не можна говорити.
При цьому Фрідріх Мерц утримався від того, щоб називати винуватців зазіхання на світ, але перерахував цілу низку ворожих дій, які переживає Німеччина.
Фрідріх Мерц зазначив, що проблема торкнулася не лише державних структур, а й бізнесу.
