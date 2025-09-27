logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Мерц попередив німців, що миру більше немає: до чого тепер готується Німеччина
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц попередив німців, що миру більше немає: до чого тепер готується Німеччина

Фрідріх Мерц підкреслив, що Німеччина "більше не живе у мирі"

27 вересня 2025, 08:12
Автор:
Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру та мережі країна фактично перестала жити в умовах миру. Свою заяву Мерц зробив під час виступу перед представниками бізнесу на Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.

Мерц попередив німців, що миру більше немає: до чого тепер готується Німеччина

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Глава німецького уряду зазначив, враховуючи зростаючу кількість атак на мережі передачі даних та інфраструктуру, про мир у Німеччині більше не можна говорити.

"Ми не воюємо, але й не живемо у мирі", – заявив канцлер.

При цьому Фрідріх Мерц утримався від того, щоб називати винуватців зазіхання на світ, але перерахував цілу низку ворожих дій, які переживає Німеччина.

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російської ГРУ – ред.), масові погрози окремим представникам громадськості не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу, щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки", — зазначив канцлер.

Фрідріх Мерц зазначив, що проблема торкнулася не лише державних структур, а й бізнесу.                                                     

"Я припускаю, що тут, у цій залі, мабуть, кожен другий хоча б раз зіштовхувався з атаками на свої мережі передачі даних та інфраструктуру", – наголосив німецький лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Фрідріх Мерц зробив приречену заяву: що показала атака РФ на Польщу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це лише початок: Мерц попередив, чого далі готуватися у війні з Росією.




Джерело: https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-merz-wir-leben-nicht-mehr-im-frieden/27982126.html
Теги:

Новини

Всі новини