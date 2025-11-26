Мерц сделал заявление о войне в Украине: каких шансов точно нет у Путина

Российский диктатор Владимир Путин должен раз и навсегда осознать, что он не имеет шансов выиграть войну против Украины, сколько бы он ее не затягивал. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства, и говорит о необходимости прекращения войны в Украине, но не на условиях, которые означали бы "капитуляцию".

Он также отметил необходимость сохранить единство между европейскими странами и США, поскольку "без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира в Украине".

Канцлер приветствовал попытки президента США Дональда Трампа прекратить войну, однако подчеркнул, что "европейские дела могут решаться только с согласия Европы", поскольку Европа "не является пешкой, а суверенным игроком, имеющим собственные интересы и ценности".

Фридрих Мерц выразил уверенность, что Москва могла бы закончить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

Лидер Германии заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину "как можно дольше", а также поддержит идею использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".

"Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира," – подчеркнул Мерц.

