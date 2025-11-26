Мерц зробив заяву про війну в Україні: на що у Путіна точно немає шансів

Російський диктатор Володимир Путін має раз і назавжди усвідомити, що він не має шансів виграти війну проти України, скільки б він її не затягував. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час виступу в Бундестазі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Глава німецького уряду зазначив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду, і говорить про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах, які б означали "капітуляцію".

Він також наголосив на необхідності зберегти єдність між європейськими країнами та США, оскільки "без згоди України та без згоди європейців не буде основи для справжнього, тривалого світу в Україні".

Канцлер привітав спроби президента США Дональда Трампа припинити війну, проте наголосив, що "європейські справи можуть вирішуватися лише за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним гравцем, який має власні інтереси та цінності".

Фрідріх Мерц висловив упевненість, що Москва могла б закінчити війну за лічені хвилини, якби справді цього хотіла.

Лідер Німеччини запевнив, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну "якнайдовше", а також підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи та миру", — наголосив Мерц.

