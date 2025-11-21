logo

Мерц сделал заявление после разговора с Трампом о мирном плане США
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц сделал заявление после разговора с Трампом о мирном плане США

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о результатах разговора с Дональдом Трампом и подчеркнул единство Германии, Франции и Британии в поддержке Украины и ее безопасности.

21 ноября 2025, 23:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неизменном единстве европейских лидеров в поддержке Украины после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу американского мирного плана. По его словам, Германия, Франция и Великобритания остаются общими в своей позиции и никакие договоренности не могут подрывать безопасность Украины и Европы.

Мерц сделал заявление после разговора с Трампом о мирном плане США

Мерц обсудил с Трампом мирный план США. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с Трампом предложенный США план урегулирования войны в Украине. По его словам, разговор был "хорошим и конфиденциальным", а стороны договорились продолжить консультации на уровне советников. Канцлер доложил, что проинформирует европейских партнеров о результатах диалога с Вашингтоном.

"Украина может на нас полагаться. Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и я едины во мнении: Украина получает нашу полную и неизменную поддержку ради длительного и справедливого мира. Вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером я подтвердил нашу полную поддержку президента Украины Владимира Зеленского", — сказал Мерц.

Канцлер также отметил, что Европа и США сохраняют тесную координацию по дальнейшим шагам. По его словам, общей целью остается защита критично важных интересов Украины и Европейского Союза на основе линии фронта и укрепления обороноспособности Украины.

"Мы приветствуем усилия США, направленные на завершение войны в Украине. В частности, приветствуем приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности", — добавил Мерц.

Известно, что разговор длился 15 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил ультиматум для Украины по мирному плану США.

Также "Комментарии" писали, что европейцы шокированы пунктами мирного плана Трампа. Один из дипломатов указал, что главному автору документа Стиву Виткоффу нужен психиатр.



