Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с россиянами. Немецкий лидер представил свою позицию в ходе публичного обращения, посвященного перспективам Европы после завершения войны.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что "Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза, и этот фактор невозможно игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия вперед".
Читайте на портале "Комментарии" — военные цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW), разобрав последние заявления правителя Кремля.
Аналитики обратили внимание на слова хозяина Кремля о том, что война в Украине является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".
Также издание "Комментарии" сообщало — Великобритания и Франция заявили о готовности направить свои военные контингенты для участия в миротворческой операции в Украине. В то же время, позиция Германии остается осторожной и неоднозначной. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немецкие войска могут быть развернуты исключительно на территории стран НАТО, граничащих с Украиной. По его словам, речь идет о мониторинге возможного режима прекращения огня и усиления оборонных возможностей региона.