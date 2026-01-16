Мерц удивил заявлением о возобновлении отношений с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с россиянами. Немецкий лидер представил свою позицию в ходе публичного обращения, посвященного перспективам Европы после завершения войны.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года", — отметил канцлер.

Он подчеркнул, что "Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза, и этот фактор невозможно игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия вперед".

