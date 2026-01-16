Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із росіянами. Німецький лідер представив свою позицію під час публічного звернення, присвяченого перспективам Європи після завершення війни.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи до Європи, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року", — зазначив канцлер.

Він акцентував, що "Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу, і цей фактор неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед".

Читайте також на порталі "Коментарі" — військові цілі російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються Україною. Такого висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW), розібравши останні заяви правителя Кремля.

Аналітики звернули увагу на слова хазяїна Кремля про те, що війна в Україні є "прямим наслідком" ігнорування Заходом інтересів РФ "шляхом розширення НАТО, незважаючи на нібито публічні обіцянки не робити цього".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Велика Британія та Франція заявили про готовність направити свої військові контингенти для участі в миротворчій операції в Україні. Водночас позиція Німеччини залишається обережною й неоднозначною. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголосив, що німецькі війська можуть бути розгорнуті виключно на території країн НАТО, які межують з Україною. За його словами, мова йде про моніторинг можливого режиму припинення вогню та посилення оборонних спроможностей регіону.



