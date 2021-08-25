Меркель назвала единственное условие, при котором Германия будет эвакуировать людей из Кабула

Германия будет продолжать эвакуировать людей из Афганистана, пока на это положено ее ответственность, заявила в среду канцлер Ангела Меркель консервативным депутатам, добавив, что это возможно при одном условии — только с Соединенными Штатами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию двух источников.

Канцлер Ангела Меркель, фото из открытых источников

Как известно, Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа — за день до того, как талибы вошли в столицу Кабул.



Германия, как и страны Запада, спешат завершить авиаперевозки до истечения предельного срока вывода иностранных войск в соответствии с соглашением, заключенным с талибами в прошлом году, о прекращении длинной войны в Америке.

На выходных из Афганистана отправился еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту судна находилось 100 человек.



Более 14 миллионов жителей республики могут столкнуться с голодом в ближайшем будущем, риск болезней и преследований растет для остального населения после окончания хаотического оттока из аэропорта Кабула.



Недавно портал "Комментарии" писал, что Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с нарастающей опасностью, поскольку они пытались завершить эвакуацию до предельного срока 31 августа, а агентства помощи предупреждали о гуманитарном кризисе, который надвигается на население.

Как ранее писал портал "Комментарии", Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане.



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