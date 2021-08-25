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Главная Новости Мир Германия Меркель назвала единственное условие, при котором Германия будет эвакуировать людей из Кабула
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Меркель назвала единственное условие, при котором Германия будет эвакуировать людей из Кабула

Германия продолжит эвакуацию только с Соединенными Штатами

сегодня, 14:45
Автор:

Хмільовська Інна

Германия будет продолжать эвакуировать людей из Афганистана, пока на это положено ее ответственность, заявила в среду канцлер Ангела Меркель консервативным депутатам, добавив, что это возможно при одном условии — только с Соединенными Штатами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию двух источников.

Меркель назвала единственное условие, при котором Германия будет эвакуировать людей из Кабула

Канцлер Ангела Меркель, фото из открытых источников

Как известно, Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа — за день до того, как талибы вошли в столицу Кабул.

Германия, как и страны Запада, спешат завершить авиаперевозки до истечения предельного срока вывода иностранных войск в соответствии с соглашением, заключенным с талибами в прошлом году, о прекращении длинной войны в Америке.

На выходных из Афганистана отправился еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту судна находилось 100 человек.

Более 14 миллионов жителей республики могут столкнуться с голодом в ближайшем будущем, риск болезней и преследований растет для остального населения после окончания хаотического оттока из аэропорта Кабула.

Недавно портал "Комментарии" писал, что Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с нарастающей опасностью, поскольку они пытались завершить эвакуацию до предельного срока 31 августа, а агентства помощи предупреждали о гуманитарном кризисе, который надвигается на население.

Как ранее писал портал "Комментарии", Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане.


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Источник: https://www.reuters.com/world/merkel-says-germany-keep-evacuating-kabul-needs-us-sources-2021-08-25/
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