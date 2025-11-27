Меркель заявила, что ее политика не пускать Украину в НАТО и покупать газ у РФ была правильной

Рубрики
Slava Kot
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, возглавлявшая федеральное правительство 16 лет, впервые за длительное время публично прокомментировала свою политику по отношению к России. Экс-лидер Германии заявила, что несмотря на полномасштабную войну против Украины, считает свои шаги правильными и надеется, что Владимир Путин не одержит победу.
Ангела Меркель. Фото из открытых источников
Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix, что нынешние политические лидеры вынуждены работать в реальности, где российская агрессия уже стала фактом.
Бывший канцлер подчеркнула, что еще с 2008 года осознавала опасность, которую представляет Путин, и видела его стремление расширять влияние. По ее словам, Минские соглашения после 2014 года дали Украине "время для усиления", хотя, в конце концов, не смогли остановить большую войну.
Особое внимание она уделила решению саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, назвав его "очень противоречивым". По ее мнению, перспектива Плана действий по членству для Украины и Грузии могла спровоцировать РФ, ведь после этого этапа страны обычно становились членами Альянса через 3-5 лет.
Несмотря на это, бывший немецкий лидер не отказывается от поддержки проекта "Северный поток-2". По ее убеждению, в то время существовали веские экономические и политические аргументы в пользу газопровода, а общая позиция с президентом США Джо Байденом предусматривала предотвращение любого шантажа со стороны Кремля. Она напомнила, что трубопровод так и не был введен в эксплуатацию.
