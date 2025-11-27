Меркель заявила, що її політика не пускати Україну в НАТО та купувати газ в РФ була правильною

Рубрики
Slava Kot
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка очолювала федеральний уряд 16 років, уперше за тривалий час публічно прокоментувала свою політику щодо Росії. Екслідерка Німеччини заявила, що попри повномасштабну війну проти України, вважає свої кроки правильними та сподівається, що Володимир Путін не здобуде перемогу.
Ангела Меркель. Фото з відкритих джерел
Ангела Меркель в інтерв’ю телеканалу Phoenix заявила, що нинішні політичні лідери змушені працювати в реальності, де російська агресія вже стала фактом.
Колишня канцлерка наголосила, що ще з 2008 року усвідомлювала небезпеку, яку становить Путін, і бачила його прагнення розширювати вплив. За її словами, Мінські угоди після 2014 року дали Україні "час для посилення", хоча зрештою не змогли зупинити великої війни.
Особливу увагу вона приділила рішенню саміту НАТО 2008 року в Бухаресті, назвавши його "дуже суперечливим". На її думку, перспектива Плану дій щодо членства для України та Грузії могла спровокувати РФ, адже після цього етапу країни зазвичай ставали членами Альянсу через 3-5 років.
Попри це, колишня німецька лідерка не відмовляється від підтримки проєкту "Північний потік-2". На її переконання, у той час існували вагомі економічні та політичні аргументи на користь газогону, а спільна позиція з президентом США Джо Байденом передбачала запобігання будь-якому шантажу з боку Кремля. Вона нагадала, що трубопровід так і не був введений в експлуатацію.
