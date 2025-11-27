Меркель заявила, що її політика не пускати Україну в НАТО та купувати газ в РФ була правильною

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка очолювала федеральний уряд 16 років, уперше за тривалий час публічно прокоментувала свою політику щодо Росії. Екслідерка Німеччини заявила, що попри повномасштабну війну проти України, вважає свої кроки правильними та сподівається, що Володимир Путін не здобуде перемогу.

Ангела Меркель. Фото з відкритих джерел

Ангела Меркель в інтерв’ю телеканалу Phoenix заявила, що нинішні політичні лідери змушені працювати в реальності, де російська агресія вже стала фактом.

"Ті, хто сьогодні несе відповідальність, просто повинні жити з тим фактом, що цей напад, ця агресія проти України, відбулася. І тепер ми маємо подумати, як завершити цей конфлікт. І над цим ведеться інтенсивна робота: щоб Росія не перемогла, а щоб була суверенна та вільна Україна, яка може приймати власні рішення", — сказала Меркель.

Колишня канцлерка наголосила, що ще з 2008 року усвідомлювала небезпеку, яку становить Путін, і бачила його прагнення розширювати вплив. За її словами, Мінські угоди після 2014 року дали Україні "час для посилення", хоча зрештою не змогли зупинити великої війни.

"Ніхто з нас, ні я, ні хтось інший, не зміг запобігти цій війні… Ми не досягли успіху, але спроби запобігти вторгненню не були помилковими", — заявила Меркель.

Особливу увагу вона приділила рішенню саміту НАТО 2008 року в Бухаресті, назвавши його "дуже суперечливим". На її думку, перспектива Плану дій щодо членства для України та Грузії могла спровокувати РФ, адже після цього етапу країни зазвичай ставали членами Альянсу через 3-5 років.

"І я вже тоді хвилювалася, що Путін робитиме протягом цих трьох-п'яти років. Чи буде він просто стояти осторонь і спостерігати? Чи буде він створювати факти на місцях? А потім, звичайно, він вдерся до Грузії", — розповіла Меркель.

Попри це, колишня німецька лідерка не відмовляється від підтримки проєкту "Північний потік-2". На її переконання, у той час існували вагомі економічні та політичні аргументи на користь газогону, а спільна позиція з президентом США Джо Байденом передбачала запобігання будь-якому шантажу з боку Кремля. Вона нагадала, що трубопровід так і не був введений в експлуатацію.

