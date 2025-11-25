Миру не буде: Мерц зробив насторожуючу заяву про припинення війни в Україні

Для успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність путінського режиму до переговорів. Поки що нічого такого немає. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у соцмережі Х.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Німецький канцлер зазначив, що завершити російсько-українську війну "за ніч" неможливо.

"Спільний мирний план має на меті запустити процес. А щоб це сталося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Поки не буде видимої готовності до цього – не буде ні процесу, ні миру", – констатував канцлер Німеччини.

Фрідріх Мерц на прес-конференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі заявив, що він категорично виключає повернення Росії до G8.

"Наразі я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", — заявив Мерц.

Також видання "Коментарі" повідомляло – лідери Великобританії, Франції та Німеччини – прем'єр-міністр Кір Стармер, президент Еммануель Макрон та канцлер Фрідріх Мерц – висловили підтримку Україні після того, як обговорили з президентом Володимиром Зеленським новий мирний план США. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

В офіційному релізі йдеться, що за підсумками розмови із Зеленським європейські лідери підтвердили свою "непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру".