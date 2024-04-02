Мы это проходили с танками: в Германии допускают передачу ракет Taurus Украине

Несмотря на категоричные заявления канцлера Германии Олафа Шольца о невозможности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, оппозиция занимает другую позицию. Немецкий депутат Торстен Фрай указывает, что правительство может стать умнее и наконец отправит ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание N-TV.

Немецкий депутат Торстен Фрай. Фото из открытых источников

Секретарь оппозиционной фракции ХДС/ХСС в парламенте Торстен Фрай отмечает, что Германия может отправить в Украину ракеты Taurus. По его словам, подобные дискуссии ранее касались другой военной техники, которая в конце концов оказалась в Украине.

"Мы неоднократно были свидетелями дискуссий, подобных той, что шла вокруг Taurus, например, когда речь шла о боевых машинах пехоты, а затем и о боевых танках. И в этом отношении я просто рассчитываю на то, что это правительство также может стать умнее ", – сказал Фрай.

Немецкий политик также прокомментировал заявления о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. Торстен Фрай указал, что пока нет возможности дипломатично разрешить конфликт, ведь продолжается российская агрессия. Фрай подчеркнул, что Россия могла бы закончить войну, если бы перестала обстреливать Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц назвал дискуссии внутри Германии о передаче Украине ракет Taurus "смешными" и такими, за которые должно быть "стыдно".

Также "Комментарии" писали о немецком депутате, который заявил, что Олаф Шольц остановил ядерный удар России по Украине. По его словам, это произошло благодаря поездке Шольца в Китай.



