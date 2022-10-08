На немецкой железной дороге состоялась диверсия, движение поездов остановлено

Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn сообщил, что сбой в работе железной дороги произошел в результате саботажа, таким образом на севере страны остановилось большинство поездов. Также о диверсии сообщил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг в своем аккаунте на Twitter.



Железнодорожный коллапс на севере Германии. Фото с открытых источников

В результате диверсии на железной дороге движение поездов было приостановлено минимум на три часа. Часть рейсов была отменена, а другие прибывают со значительным задержанием. Большое количество путешественников граждан Германии и гостей страны застряли на железнодорожных вокзалах и станциях.

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга целью диверсионной атаки была железная дорога. По словам чиновника, были специально повреждены оптоволоконные кабели, которые необходимы для движения немецких поездов.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило информацию, опираясь на собственные источники в спецслужбе, что причиной остановки стало разрезание кабеля сразу в двух местах.

Таким образом, движение из Амстердама, Орхуса и Копенгагена в Берлин и в обратном направлении было остановлено. Также пострадали в результате диверсии межрегиональные маршруты внутри страны.

Как отметил железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn, дело уже расследуется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом приняло решение стимулировать экономику своей страны. Это возмутило большинство европейских лидеров, выступивших с критическими заявлениями в сторону немецких чиновников.

Также "Комментарии" сообщали, что взрывы на трубопроводе "Северный поток-2" устроены в результате диверсии с применением сотен килограмм тротила.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!