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Немцы задумываются, стоит ли продолжать поддержку Украины: Шольц назвал главную проблему

Олаф Шольц признал, что немцам недостаточно объяснили важность поддержки Украины

сегодня, 11:26
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Кравцев Сергей

Граждане Германии все чаще звучат вопросы о правильности продолжения поддержки Украины. Тем временем в правительстве признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Schweriner Volkszeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. 

Немцы задумываются, стоит ли продолжать поддержку Украины: Шольц назвал главную проблему

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер заявил, что в восточной и западной частях Германии во время гражданских дискуссий стали чаще спрашивать, правильный ли такой уровень поддержки Украины на самом деле. 

Олаф Шольц упрекнул, что в интервью долгое время не ставили вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.

"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", — сказал Олаф Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов вглубь России не изменилась.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц хотел обсудить с Владимиром Путиным Украину: в МИД Германии рассказали, что ответил диктатор.




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