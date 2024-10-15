Немцы задумываются, стоит ли продолжать поддержку Украины: Шольц назвал главную проблему

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Кравцев Сергей
Граждане Германии все чаще звучат вопросы о правильности продолжения поддержки Украины. Тем временем в правительстве признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Schweriner Volkszeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер заявил, что в восточной и западной частях Германии во время гражданских дискуссий стали чаще спрашивать, правильный ли такой уровень поддержки Украины на самом деле.
Олаф Шольц упрекнул, что в интервью долгое время не ставили вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.
При этом канцлер подчеркнул, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов вглубь России не изменилась.
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