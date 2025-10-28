Немецкий политик Сара Вагенкнехт скептически оценила вероятность прямого военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Как передает портал "Комментарии", свое мнение она озвучила в прямом эфире телеканала ntv.

Сара Вагенкнехт. Фото: из открытых источников

"Путин не нападет на Альянс, потому что он не самоубийца и примерно знает, каков баланс сил", — сказала Вагенкнехт.

Политик подчеркнула, что "во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно преобладает Россию — даже сейчас".

"И потому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат", — отметила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — министры обороны государств НАТО в Брюсселе для того, чтобы усилить ответ Североатлантического Альянса на агрессивные действия России. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Также издание "Комментарии" сообщало – если у Пекина действительно есть планы по нападению на Тайвань, то самое оптимальное для него время будет в тот момент, когда Россия попытается атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий. Такое мнение в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне высказал генсек НАТО Марк Рютте.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", — заявил Рютте.