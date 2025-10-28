Рубрики
Кравцев Сергей
Немецкий политик Сара Вагенкнехт скептически оценила вероятность прямого военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Как передает портал "Комментарии", свое мнение она озвучила в прямом эфире телеканала ntv.
Сара Вагенкнехт. Фото: из открытых источников
Политик подчеркнула, что "во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно преобладает Россию — даже сейчас".
