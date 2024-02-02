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Немецкая программа по трудоустройству беженцев оказалась неэффективной

Немецкая программа по трудоустройству Job Turbo оказалась неэффективной, сообщает Rheinische Post. В Федеральном агентстве по трудоустройству считают, что проблема в ухудшении экономики, пишут «Комментарии»

2 февраля 2024, 17:30
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Ткачик Олеся
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В Федеральном агентстве по трудоустройству признали, что программы Job Turbo, которая должна ускорить интеграцию украинских беженцев в Германии, оказалась неэффективной.

Немецкая программа по трудоустройству беженцев оказалась неэффективной

В Германии проблемы с экономикой

Через три месяца она не продемонстрировала ощутимых успехов в трудоустройстве украинских беженцев. В частности, уровень трудоустройства украинок в январе 2024 составил 1,2% по сравнению с 1,7% год назад. Среди украинских мужчин показатель также упал с 3,4% в 2023 году до 2,4% в январе 2024 года.

В Федеральном агентстве труда полагают, что главной причиной является ухудшение экономики, что затрудняет увеличение трудоустройства.

Кроме того, в Федеральном агентстве по труду подчеркнули, что в прошлом году количество трудоспособных украинцев в Германии выросло почти на 50 тыс. С начала войны 24 февраля 2022 года Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.

Напомним, как писали "Комментарии", власти Германии усилит контроль за использованием денежной помощи беженцами из Украины. В частности, для этого будет создана единая платежная карта для беженцев. По словам премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, 14 из 16 федеральных земель уже договорились о ее создании. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют ввести свою собственную модель контроля над использованием помощи украинскими беженцами.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что в Германии обсуждают возможность лишать украинских беженцев соцподдержки, если они отказываются идти на работу.

Также "Комментарии" писали, чтобы вернуть украинцев из-за границы, правительство решило их финансово поддерживать в течение шести месяцев. Однако, как отметили в Минсоцполитики, выплаты будут совмещаться со стимулами устроиться на работу, пишут "Комментарии"

"Комментарии" сообщали, что по подсчетам ООН до 80% украинских беженцев, покинувших Украину из-за российского полномасштабного вторжения, планируют вернуться домой, когда ситуация станет безопасной.





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Источник: https://rp-online.de/
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