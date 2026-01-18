Немецкие военные срочно покинули Гренландию: что известно

Группа немецких военных неожиданно покинула Гренландию менее чем через двое суток по прибытии. В состав делегации входили 15 солдат и контрадмирал Стефан Паули, прибывшие на остров в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Целью пребывания была оценка возможностей развертывания сил союзников и проведения учений.

Немецкие военные покинули Гренландию. Фото из открытых источников

Как сообщает Bild, приказ о досрочном отводе поступил из Берлина утром 18 января, и солдаты срочно отправились обратно в Германию. Представитель миссии не дал никаких объяснений, а из Берлина также не было официальных заявлений. Таким образом, группа находилась на острове всего 44 часа.

"Разведывательная группа вооруженных сил Германии тихо и тайно вылетает из Гренландии! Bild зафиксировал 15 солдат во главе с 61-летним контр-адмиралом Стефаном Паули в аэропорту Нуук. Пункт назначения: Boeing 737 авиакомпании Icelandair", — говорится в сообщении.

Адмирал Паули накануне сообщал об обмене мнениями с представителями Дании по поводу будущего сотрудничества, однако никаких решений не было принято. Bild отмечает, что причина внезапного вывода военных остается неизвестной.

В СМИ предполагают, что это может быть связано с объявленными США карательными пошлинами против государств, выступивших против политики президента Дональда Трампа по Гренландии, или с другими военными причинами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС озвучили первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что в Британии ответили "справедливым" контрпредложением на ультиматум Трампа.