logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Немецкие военные срочно покинули Гренландию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкие военные срочно покинули Гренландию: что известно

15 немецких солдат и контрадмирал Паули срочно покинули Гренландию после 44 часов пребывания.

18 января 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Группа немецких военных неожиданно покинула Гренландию менее чем через двое суток по прибытии. В состав делегации входили 15 солдат и контрадмирал Стефан Паули, прибывшие на остров в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Целью пребывания была оценка возможностей развертывания сил союзников и проведения учений.

Немецкие военные срочно покинули Гренландию: что известно

Немецкие военные покинули Гренландию. Фото из открытых источников

Как сообщает Bild, приказ о досрочном отводе поступил из Берлина утром 18 января, и солдаты срочно отправились обратно в Германию. Представитель миссии не дал никаких объяснений, а из Берлина также не было официальных заявлений. Таким образом, группа находилась на острове всего 44 часа.

"Разведывательная группа вооруженных сил Германии тихо и тайно вылетает из Гренландии! Bild зафиксировал 15 солдат во главе с 61-летним контр-адмиралом Стефаном Паули в аэропорту Нуук. Пункт назначения: Boeing 737 авиакомпании Icelandair", — говорится в сообщении.

Адмирал Паули накануне сообщал об обмене мнениями с представителями Дании по поводу будущего сотрудничества, однако никаких решений не было принято. Bild отмечает, что причина внезапного вывода военных остается неизвестной.

В СМИ предполагают, что это может быть связано с объявленными США карательными пошлинами против государств, выступивших против политики президента Дональда Трампа по Гренландии, или с другими военными причинами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС озвучили первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что в Британии ответили "справедливым" контрпредложением на ультиматум Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/groenland-hier-macht-die-bundeswehr-heimlich-den-abflug-696cc1784bea5ecfebee9d64
Теги:

Новости

Все новости