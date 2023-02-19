Немецкий шпион должен был получить 400 тыс. евро за информацию о позициях ВСУ

Работник германской разведки подозревается в сотрудничестве на российские спецслужбы. За слив данных о позициях ВСУ он должен получить от России 400 тыс. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Карстен Линке. Фото из открытых источников

Карстен Линке – работал как футбольный тренер, одновременно являлся агентом BND и шпионом России. 52-летний бывший немецкий военный, работал в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) директором технической разведки – подразделения, ответственного за кибербезопасность и слежку за электронными коммуникациями. На него приходится примерно половина ежедневного объема разведывательных данных шпионского агентства. Кроме ареста Карстена Линке удалось схватить его сообщника, который планировал передать 400 тыс. евро наличными за секретную информацию для РФ. Сотрудничество Линке с Россией началось еще до полномасштабного вторжения.

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"Из-за предателя, арестованного за шпионаж, ФСБ пыталась получить данные о расположении артиллерийских и зенитных позиций украинской армии. В частности, российская спецслужба хотела узнать координаты поставляемых США ракетных установок HIMARS и систем ПВО Iris-T, которые Украине отправляет Германия", — утверждает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Также Линке имел доступ к секретным файлам союзных организаций, в частности, ЦРУ, АНБ и другим. Из-за такой деятельности Карстена Линке, службы Британии и США решили приостановить обмен информацией с BND, ведь там может быть больше двойных агентов, работающих в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, разведка Британии рассказала о новой тактике россиян.

Также "Комментарии" писали о Лондонском суде, вынесшем приговор российскому шпиону в Германии. Он был охранником посольства Великобритании в Берлине и передавал секретную информацию РФ.