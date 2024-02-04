"Нет готовности к разговорам": Россию не пригласили на Мюнхенские переговоры

В Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, которая соберет более 50 мировых лидеров и сотни министров из разных стран. Россию и ее союзника Иран не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности.



Глава Мюнхенская конференция Кристоф Хойсген. Фото из открытых источников

С 16 по 18 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности, которая является независимым форумом по обсуждению текущих и будущих вызовов. Среди участников, как правило, присутствуют лидеры стран, правительств и международных организаций, законодатели и высокопоставленные лица обороны. В 2024 году Россию и Иран не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Несколько дней назад российский президент сказал, что он был бы рад вести переговоры, но не с этим украинским правительством. Другими словами, серьезной готовности к разговору нет", — сказал глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.

Хойсген рассказал, что к участию будут приглашены россияне из неправительственных организаций, политики в изгнании, но не российское правительство. Подобную позицию Мюнхенская конференция по безопасности заняла и об Иране, который, как и Россию, не пригласили на международный форум безопасности.

Таким образом, Мюнхенская конференция по безопасности, как и в прошлом году состоится без официальных представителей правительства России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев рассказал, что гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО не остановят российскую агрессию. По словам бывшего президента РФ, Россия будет всегда воевать против самостоятельной Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Германии призвали остановить поставки оружия для Украины. В качестве альтернативы было предложено прекращение огня и начать мирные переговоры с Россией.