Отставка министра обороны Германии: что за этим стоит – как обозначится на помощи Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Не исключено, что из-за явного притормаживания ФРГ военной помощи Украине. Канцлер Олаф Шольц отставку же принял. О чем говорит этот шаг? Как Германия может вести себя дальше в российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кристина Ламбрехт. Фото: из открытых источников

Американцы, другие европейцы четко дали понять немецкой власти, что "на мелочевке" пройти в ракурсе военной помощи Украине уже не получится

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что к отставке министра обороны ФРГ привел ряд факторов.

"Во-первых, не будем забывать, что сейчас правит коалиция, в которой есть немало противоречий, в том числе в ракурсе оборонной деятельности и оказанию помощи Украине. Во-вторых, Ламбрехт приходила на пост на решение одних задач (грубо говоря – ничего не деланья), а тут – гигантские вызовы. Как оказалось, Германия не то что к гипотетической войне не готова, она – ни к одному серьезному вызову не готова, – подчеркивает эксперт. – Долгие годы немцы спокойно жили под ядерным зонтиком США. Экономили на оборонке, вкладывали в экономику, развивали совместные с РФ бизнес-проекты. А когда Россия показала свое истинное лицо, когда пришлось сворачивать с ней отношения, искать другие источники поставок электроэнергии, а также "оживлять" армию, оказалось, что проблем – уйма. Если говорить о вооруженных силах – техника либо не работающая, либо вообще отсутствующая. Не в таких объемах это всё, конечно, как в РФ, где гигантские запасы вооружения вдруг оказались "потемкинскими деревнями". Но всё же…".

Немцы считали, рассказывает Алексей Голобуцкий, что наличия на их территории американских военных баз, американского контингента – им достаточно для собственной безопасности. Чего ради радеть? Военных конфликтов в Европе нет, тишь да гладь. Зачем модернизировать свою армию? Лучше вкладывать во что-то другое, считали прагматичные немцы. А тут – такое…

"Думаю, что американцы, другие европейцы четко дали понять немецкой власти, что "на мелочевке" пройти в ракурсе военной помощи Украине уже не получится. Как следствие – канцлер Шольц заявляет, что в ближайшие два года 100 млрд евро на усиление немецкой армии. И это совсем другие задачи, к которым Ламбрехт, похоже, оказалась не готова", – поясняет эксперт.

По его мнению, помощь Украине со стороны ФРГ будет увеличиваться. При этом немцы точно не хотят тут быть первыми, но и явно не желают быть последними, акцентирует Алексей Голобуцкий. А это сложная комбинация.

"Если американцы и британцы полностью возьмут на себя поддержку Украины, это будет огромным имиджевым ударом по ФРГ – лидеру ЕС. Британцы – на острове, американцы и вовсе за океаном. А немцы живут с нами на одном континенте. Им важно, чтобы война не распространилась дальше, чтобы при нашей победе и дальнейшей конфигурации мира были соблюдены интересы Германии", – аргументирует эксперт.

Изначальная концепции "давать столько, сколько нужно, чтобы сохранить государственность Украины" работала бы, если бы Путин смирился с тем, что он проигрывает войну – и начал реальные переговоры на приемлемых для Киева условиях. Тогда бы немцы, французы, остальные жители так называемой Старой Европы были довольны, считает Алексей Голобуцкий.

запустил процесс мобилизации, ищет оружие по всему миру. Что война затягивается Соответственно, у коллективного Запада (важной частью которого является и Германия) включается другая концепция – "давать Украине всё, что нужно, для победы". И немцам теперь придется более активно действовать в этом направлении", – констатирует эксперт. "Но мы видим, что Путин хочет выиграть, что он проводить изменения в генералитете

Для Украины смена немецкого министра обороны может открыть окно возможностей

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Отставка Ламбрехт была ожидаема. Она не являлась популярным политиком, имела много казусов в медийной плоскости. То не могла выучить военные должности в Германии, то неудачно записывала поздравление с Новым годом, то была скандальная ситуация с полетом ее сына на ведомственном вертолете. И так далее... Плюс – была постоянным объектом критики оппозиционных сил. Да и соцопросы показывали, что более 60% немцев выступали за ее отставку. В итоге, хоть Ламбрехт и пользовалась поддержкой Шольца, являясь для него понятной фигурой, ему пришлось удовлетворить отставку".

По словам эксперта, есть вероятность, что новым главой Минобороны ФРГ станет лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. А это уже – определенная конкуренция для сопартийца-Шольца, в том числе в ракурсе помощи Украине.

Франция также согласилась передать легкие танки AMX-10RC США раздумывают над поставками Abrams. Польша заявила о готовности передать нам немецкие танки Leopard, подчеркивая, что для этого нужно пройти согласование с ФРГ. Еще ряд стран выразили подобную готовность. На этом фоне самой Германии всё сложнее оправдывать собственную, мягко говоря, нерасторопность Тем более на фоне критики в самих немецких СМИ по поводу нерешительности правительства Шольца в ракурсе предоставления необходимой помощи Украине. Так что есть надежда, что трансформации в оборонном ведомстве Германии сыграют нам в плюс", – поясняет Игорь Петренко. "Действующий канцлер уже показал нерешительность в этом вопросе. А Клингбайль может сыграть на контрасте – и со своей предшественницей, и с Шольцем. Для Украины смена немецкого министра обороны может открыть окно возможностей, когда Германия, наконец, займет более активную позицию в поддержке нашей страны боеприпасами и вооружением. Тем более, что уже произошел определенный переломный момент в ракурсе поставок тех же танков для ВСУ. Лидерскую позицию здесь заняла Великобритания, заявив о решении передать нам танки Challenger 2.

Впрочем, продолжает он, Клингбайль – не единственный кандидат на пост нового министра обороны. Есть еще министр труда Хубертус Хайль, а также уполномоченный Бундестага по правам вооруженных сил Ева Хёгль (оба также из СДПГ). Конкуренция имеется. Но для нас, считает эксперт, любой новый министр, скорее всего, окажется лучше Ламбрехт, которая занимала весьма осторожную позицию с поставками необходимых нам видов вооружения.

"Ее преемник постарается быть более активным в этом процессе, – прогнозирует эксперт. – И станет получать от этого больше дивидендов в электоральном смысле. А нам, безусловно, важно, чтобы Германия дала добро другим странам на предоставление Украине танков Leopard, а также сама начала их поставки нам".

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