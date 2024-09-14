Переговоры между Украиной и РФ: в партии Шольца выступили с новым предложением

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и России. Эту партию возглавляет канцлер Олаф Шольц. Как передает портал "Комментарии", такое предложение Мютцених озвучил в интервью Rheinische Post.

Германия. Фото: из открытых источников

Политик объяснил свою позицию тем, что канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский сходятся во мнении, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам и, что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите.

Рольф Мютцених считает такую позицию правильной и это позволяет другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

"На мой взгляд, пора для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", — заявил Мютцених.

Депутат заявил, что в контактную группу должны войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать обузой. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", — пояснил немецкий политик.

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