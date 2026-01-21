logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Переговоры Трампа и Мерца в Давосе сорвались: что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры Трампа и Мерца в Давосе сорвались: что стало причиной

Переговоры Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе сорвались из-за технических проблем с самолетом президента США.

21 января 2026, 15:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Планируемая двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на полях Всемирного экономического форума в Давосе была отменена. Причиной стало опоздание американского лидера в Швейцарию из-за технических проблем с самолетом.

Переговоры Трампа и Мерца в Давосе сорвались: что стало причиной

Встреча Трампа и Мерца в Давосе была отменена. Фото из открытых источников

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп не успел прибыть в Давос вовремя. Именно это сделало невозможным проведение запланированных переговоров между президентом США и канцлером Германии. По данным собеседников издания, ключевым фактором стало "позднее прибытие президента США" на форум.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп должен был лететь в Швейцарию на Boeing VC-25. Это военная модификация известного самолета Boeing 747, используемого в качестве президентского борта. Однако вскоре после взлета лайнер был вынужден вернуться на базу Эндрюс из-за неисправностей в электронной системе. После устранения проблем самолет с американским президентом все же вылетел в Европу, но график был сорван.

Для Фридриха Мерца эта встреча имела особое значение. Канцлер Германии рассчитывал обсудить с Трампом напряженность, возникшую вокруг заявлений США о стратегически важной Гренландии. Накануне Мерц публично отмечал необходимость прямого диалога с американским президентом, чтобы снизить риски новых разногласий между союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали, что Трампа в Давосе встречает огненный протест из двух слов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/wegen-flugzeug-panne-merz-treffen-mit-trump-geplatzt-6970bb160452f09d7ec5d598
Теги:

Новости

Все новости