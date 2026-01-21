Переговоры Трампа и Мерца в Давосе сорвались: что стало причиной

Планируемая двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на полях Всемирного экономического форума в Давосе была отменена. Причиной стало опоздание американского лидера в Швейцарию из-за технических проблем с самолетом.

Встреча Трампа и Мерца в Давосе была отменена. Фото из открытых источников

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп не успел прибыть в Давос вовремя. Именно это сделало невозможным проведение запланированных переговоров между президентом США и канцлером Германии. По данным собеседников издания, ключевым фактором стало "позднее прибытие президента США" на форум.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп должен был лететь в Швейцарию на Boeing VC-25. Это военная модификация известного самолета Boeing 747, используемого в качестве президентского борта. Однако вскоре после взлета лайнер был вынужден вернуться на базу Эндрюс из-за неисправностей в электронной системе. После устранения проблем самолет с американским президентом все же вылетел в Европу, но график был сорван.

Для Фридриха Мерца эта встреча имела особое значение. Канцлер Германии рассчитывал обсудить с Трампом напряженность, возникшую вокруг заявлений США о стратегически важной Гренландии. Накануне Мерц публично отмечал необходимость прямого диалога с американским президентом, чтобы снизить риски новых разногласий между союзниками.

