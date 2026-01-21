logo_ukra

Переговори Трампа і Мерца у Давосі зірвалися: що стало причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори Трампа і Мерца у Давосі зірвалися: що стало причиною

Переговори Дональда Трампа і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Давосі зірвалися через технічні проблеми з літаком президента США.

21 січня 2026, 15:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Запланована двостороння зустріч президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі була скасована. Причиною стало запізнення американського лідера до Швейцарії через технічні проблеми з літаком.

Переговори Трампа і Мерца у Давосі зірвалися: що стало причиною

Зустріч Трампа і Мерца у Давосі скасували. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на джерела в уряді ФРН, Трамп не встиг прибути до Давоса вчасно. Саме це унеможливило проведення запланованих переговорів між президентом США та канцлером Німеччини. За даними співрозмовників видання, ключовим фактором стало "пізнє прибуття президента США" на форум.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп мав летіти до Швейцарії на Boeing VC-25. Це військова модифікація відомого літака Boeing 747, який використовується як президентський борт. Однак незабаром після зльоту лайнер був змушений повернутися на базу Ендрюс через несправності в електронній системі. Після усунення проблем літак з американським президентом усе ж вилетів до Європи, але графік було зірвано.

Для Фрідріха Мерца ця зустріч мала особливе значення. Канцлер Німеччини розраховував обговорити з Трампом напруженість, що виникла навколо заяв США щодо стратегічно важливої Гренландії. Напередодні Мерц публічно наголошував на необхідності прямого діалогу з американським президентом, аби знизити ризики нових розбіжностей між союзниками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп скасував підписання угоди з Україною на 800 млрд доларів.

Також "Коментарі" писали, що Трампа у Давосі зустрічає вогняний протест з двох слів.



Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/wegen-flugzeug-panne-merz-treffen-mit-trump-geplatzt-6970bb160452f09d7ec5d598
