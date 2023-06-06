Поддерживала агрессию России: Германия оштрафовала фанатку Путина

Пророссийская активистка Елена Колбасникова, известная в Германии как организатор "русских парадов", была оштрафована окружным судом Кельна из-за одобрения российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание T-online.



Елена Колбасникова. Фото из открытых источников

Немецкий суд обвинил уроженку Украины Елену Колбасникову за то, что она во время пророссийских демонстраций в Кельне дала интервью местному телеканалу BILD TV, в котором выразила одобрение российской агрессии в Украине.

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"Россия не является агрессором. Россия пока помогает закончить войну в Украине", — сказала Колбасникова.

Окружной суд Кельна в приговоре указал, что Колбасникова таким образом потакала преступной деятельности России и нарушала общественное спокойствие. Теперь пророссийская активистка должна штрафовать на сумму почти 1000 евро. А также взять на себя расходы в связи с судебным процессом.

Немецкая прокуратура требовала, чтобы Елена Колбасникова уплатила сумму более 2 тыс. евро.

Напомним, что Колбасникова является одним из организаторов крупнейших пророссийских протестов в Германии, а также сотрудничает с местными ультраправыми политиками и организациями. Немецкие СМИ Колбасникову называют "фанаткой Путина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина подошел к полицейской машине и снял кепку, демонстрируя пальцем на затылок, где был выбрит знак "Z". Немецкая полиция поймала нарушителя, поддерживавшего Россию.

Также "Комментарии" писал, что Кремль массово высылает представителей Германии из России. Бундестаг говорит, что из-за таких действий будут страдать сами россияне.