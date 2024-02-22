Поставка ракет Taurus Украине: как проголосовал Бундестаг

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Кравцев Сергей
Бундестаг отклонил предложение о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Die Welt".
Германия. Фото: из открытых источников
Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов. Только 182 депутата проголосовали "за", 480 — "против" и 5 воздержались.
Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге рассмотрят два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
Стоит отметить, в начале года Бундестаг также не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования – 485 голосов "против", 178 "за" и три воздержавшихся.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине. Олафа Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.
После уточнений о причинах торможения с поставкой ракет Шольц, впрочем, сказал, что вопрос в поиске лучшего момента для этого.
Также издание "Комментарии" сообщало — с предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин.
Обсуждения
Новости
Dmytro
сегодня, 17:33
Якась неправдива інформація. Навпаки проголосували за 382 депутати.
Abjhytnjd
сегодня, 16:59
сотрудники бундестага - ОПУЩЕННЫЕ ТУПОРЫЛЫЕ СЦЫКУНЫ !!!