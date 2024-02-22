Поставка ракет Taurus Украине: как проголосовал Бундестаг

Бундестаг отклонил предложение о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Die Welt".

Германия. Фото: из открытых источников

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов. Только 182 депутата проголосовали "за", 480 — "против" и 5 воздержались.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге рассмотрят два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Стоит отметить, в начале года Бундестаг также не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования – 485 голосов "против", 178 "за" и три воздержавшихся.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине. Олафа Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит (Ред. – на поставки в Украину) больше всех в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

После уточнений о причинах торможения с поставкой ракет Шольц, впрочем, сказал, что вопрос в поиске лучшего момента для этого.

Также издание "Комментарии" сообщало — с предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин.



