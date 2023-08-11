Поставка ракет Taurus Украине: у Шольца уже разводят руками

Украинцы поспешили обрадоваться решению Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как оказывается, в Минобороны Германии и Офисе канцлера ничего не знают якобы о возможной передаче в скором времени Киеву ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", таблоиду Bild высокопоставленный чиновник из правительства сказал, что "сейчас решение не готовится".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Как отметил собеседник издания, несмотря на то, что все стороны оказывают давление для принятия решения насчет ракет, "в данный момент ничего не происходит".

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Отметим, 7 августа председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев разместил у себя в Facebook обнадеживающий пост о том, что ключевые парламентские фракции парламента ФРГ достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км.

Также 10 августа издание "T-online" разместило новость о том, что в правительстве Германии фактически принято решение и официальный Берлин в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время правительство Шольца работает над решением вопроса с США. Сообщалось также о том, что вместе с Taurus Украина может получить не менее долгожданные американские ракеты ATACMS

Украина в мае впервые запросила у Германии ракеты Taurus, тогда наша армия только готовилась к проведению контрнаступательных действий. Берлин де ответил молчаливым отказом.

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