Правящие партии Германии готовят обращение к Шольцу: что может получить Украина

Правящие партии Германии готовят призыв к правительству о передаче Украине дальнобойного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, парламентские фракции СДПГ, "зеленых" и Свободных демократов, которые входят в "светофорную коалицию", хотят инициировать рассмотрение проекта резолюции с призывом к правительству расширить военную помощь Украине.

"Это включает в себя поставку дополнительных необходимых систем оружия дальнего радиуса действия и боеприпасов", — говорится в материале.

Но дальнобойные ракеты Taurus в проекте резолюции не упоминаются.

Стоит отметить, уже ровно год, как Киев обращается к Германии с призывом начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Но Берлин пока отказывается от таких поставок. По информации СМИ, против выступает канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ракеты могут использовать для ударов по территории России.

К слову, канцлеру Германии на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине.

Олафа Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит (Ред. – на поставки в Украину) больше всех в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

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