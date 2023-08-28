Президент Евросовета рассказал в каком году ЕС готов принять новых членов

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны к 2030 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото из открытых источников

Во время политического форума на словенском озерном курорте Блед президент Европейского совета Шарль Мишел рассказал об амбициозных планах Евросоюза.

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"Я считаю, что к 2030 году мы должны быть готовы к расширению. Это амбициозно, но необходимо. Это свидетельствует о том, что мы настроены серьезно", – сообщил европейский политик.

Напомним, что последнее расширение ЕС произошло в 2013 году. Тогда к Европейскому Союзу присоединилась Хорватия, ставшая 28 членом организации.

В настоящее время четыре страны являются кандидатами во вступление в ЕС, которые ведут переговоры – Албания, Сербия, Черногория и Северная Македония. Украина в июне 2022 года получила статус кандидата и ожидает, что до конца 2023 года сможет получить статус "кандидат, ведущий переговоры". На схожем с Украиной этапе находится Молдова и Босния и Герцоговина.

В статусе потенциального кандидата находятся две европейские страны – Грузия и Косово. А с Турцией переговоры были заморожены в 2006 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Германия подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.

Также "Комментарии" писали о Польше и странах Балтии, которые пригрозили Беларуси. Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил, что Беларусь начала активнее отправлять мигрантов через границу в страны ЕС, кроме того, в случае "критического инцидента" с вагнеровцами европейские страны готовы закрыть свои границы.



