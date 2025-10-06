Путіну не вдасться відвернутися: що тепер заявляє Мерц про непізнані дрони над Німеччиною

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія. За його словами, зважаючи на все, дрони виконували розвідувальні польоти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "DW".

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що через безпілотників головний аеропорт Мюнхена закривали протягом вихідних, що призвело до скасування багатьох рейсів та залишення тисяч пасажирів без можливості вильоту.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія", — заявив Фрідріх Мерц.

Німецький лідер назвав кількість вторгнень до інших європейських країн безпрецедентною – навіть у порівнянні з періодом холодної війни.

Єдиною втіхою було те, що жоден із дронів, помічених досі, не був озброєний, сказав Фрідріх Мерц.

Як додав німецький канцлер, зважаючи на все, дрони виконували розвідувальні польоти.

Підсумовуючи, варто сказати, що німецький таблоїд "Bild" раніше повідомив, що безпілотники, які фактично заблокували роботу аеропорту Мюнхена увечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що безпілотники, що з'являються над аеропортами країни, поки "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не мають наміру збивати дрони у всіх місцях їхньої появи. Про це Пісторіус розповів в інтерв'ю для ділового видання Handelsblatt, наголосивши на необхідності спокійно та об'єктивно оцінювати ситуацію.

"Бундесвер не може бути всюди одночасно, де літають безпілотники, і збивати їх. Набагато важливішим є розвиток здібностей державної і федеральної поліції діяти на певних висотах", — заявив міністр.



