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ПВО станет еще мощнее: какая долгожданная помощь пришла Украине от Германии

Германия передала Украине две системы ПВО IRIS-T

сегодня, 14:58
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Кравцев Сергей

С прошлой недели уже в Украине находятся две новые системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS, который Киев получил от Берлина. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в интервью RND подтвердил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.

ПВО станет еще мощнее: какая долгожданная помощь пришла Украине от Германии

Немецкие системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Фото из открытых источников

"Мы выполняем поставку на высоком уровне, и мы будем поддерживать этот высокий уровень. Только на прошлой неделе мы поставили две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, среднее двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов. Это действительно существенно", — заявил военный.

По словам Фройдинга, правительство Германии продолжает оставаться единым в своей поддержке Украины.

Генерал-майор подчеркнул, каждый шаг в поисках мира следует приветствовать. Однако трудно серьезно оценивать шансы. Это связано с тем, что страна-агрессор диктует свои условия, признавая аннексированные территории, которые не являются приемлемыми ни для Украины, ни для ее западных партнеров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — украинская армия в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Tagesschau".

Ранее "Комментарии" писали – в Германии шокировали заявление о готовности начать переговоры с Путиным: кого обвиняют в войне.




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