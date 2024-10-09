ПВО станет еще мощнее: какая долгожданная помощь пришла Украине от Германии

С прошлой недели уже в Украине находятся две новые системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS, который Киев получил от Берлина. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в интервью RND подтвердил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Немецкие системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Фото из открытых источников

"Мы выполняем поставку на высоком уровне, и мы будем поддерживать этот высокий уровень. Только на прошлой неделе мы поставили две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, среднее двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов. Это действительно существенно", — заявил военный.

По словам Фройдинга, правительство Германии продолжает оставаться единым в своей поддержке Украины.

Генерал-майор подчеркнул, каждый шаг в поисках мира следует приветствовать. Однако трудно серьезно оценивать шансы. Это связано с тем, что страна-агрессор диктует свои условия, признавая аннексированные территории, которые не являются приемлемыми ни для Украины, ни для ее западных партнеров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — украинская армия в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Tagesschau".

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