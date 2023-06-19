Россиянка, призвавшая Путина бомбить Дрезден потеряет свой ресторан

Россиянка Елена Дирксен осенью прошлого года жаловалась на украинских беженцев и призвала Путина сбросить на них бомбы в Дрездене. Теперь Дирксен жалуется, может потерять свой ресторан российской кухни "Родина" в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россиянка Елена Дирксен. Фото из открытых источников

Дирксен заявила российским СМИ, что ей поступил документ от немецкой страховой, где требуется уплаты долга в размере 10 млн евро. Так как владелица ресторана "Родина" не имеет такой суммы, поэтому соответствующие органы Германии начали процесс банкротства ее заведения питания. Россиянка жалуется, что "объективных причин ее банкротства не было". Дирксен считает, что ее заведение хотят закрыть по двум причинам: она россиянка и жаловалась Шольцу на украинских беженцев.

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Елена Дирксен обратилась в немецкую страховую, банк и суд, чтобы разрешить ситуацию, однако там объяснили, что долги нужно оплатить. Россияне приставили кризисного менеджера, начавшего процесс банкротства ресторана российской кухни.

Напомним, что в октябрь и Россия нанесла один из первых массовых ракетных ударов по Украине. Тогда погибли 19 украинцев и были повреждены энергетические объекты, школы, жилые дома. Украинцы во всем мире вышли на акции протеста против российской агрессии, в частности в Германии. Россиянка Елена Дирксен обратилась к Путину со словами, что "им сегодня мало было", давайте еще "у нас, в Дрездене можно разок" ракетный удар нанести.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий суд оштрафовал фанатку Путина за поддержку российской агрессии в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия назвала страну, являющуюся самой большой угрозой в своей стратегии нацбезопасности.