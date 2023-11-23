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С помощью Украине от Германии уже есть проблемы: в чем причина

По информации СМИ, Германия затягивает утверждение бюджета на 2024 год, под вопросом помощь Украине

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом помощь для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

С помощью Украине от Германии уже есть проблемы: в чем причина

Украина - Германия. Фото из открытых источников

"Задержка переговоров, которые были запланированы в парламенте на четверг, подчеркнула проблему, стоящую перед правительством после того, как Конституционный суд заблокировал перевод неиспользованных пандемических средств на зеленые инвестиции и поддержку промышленности", — говорится в материале.


Это вызвало предупреждение о том, что рост и без того шаткой экономики Германии может замедлиться в следующем году и что проекты и субсидии, направленные на поддержку конкурентоспособности ее промышленности, теперь оказались под угрозой.

Выступая на пресс-конференции, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предлагаемый бюджет теперь будет обсуждаться в парламенте в срочном порядке, но при этом у всех будет время для тщательной проверки.

Затягивание с принятием бюджета усилило неопределенность в отношении расходов во всех сферах немецкой экономики. Значительно возрос риск, что бюджет на 2024 год может быть не принят до конца года.

Правительство уже заморозило большинство новых обязательств по расходам и заблокировало расходы из Фонда экономической стабилизации в размере 200 миллиардов евро на этот год.

Почти каждая статья расходов, которая еще не была официально одобрена, находится под вопросом. Среди неопределенностей – помощь Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Германии рассказал, как ЕС просчитался с обещанием о помощи Украине.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/pressure-mounts-german-government-find-way-out-budget-hole-2023-11-22/
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