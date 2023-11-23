С помощью Украине от Германии уже есть проблемы: в чем причина

Коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом помощь для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украина - Германия. Фото из открытых источников

"Задержка переговоров, которые были запланированы в парламенте на четверг, подчеркнула проблему, стоящую перед правительством после того, как Конституционный суд заблокировал перевод неиспользованных пандемических средств на зеленые инвестиции и поддержку промышленности", — говорится в материале.

Это вызвало предупреждение о том, что рост и без того шаткой экономики Германии может замедлиться в следующем году и что проекты и субсидии, направленные на поддержку конкурентоспособности ее промышленности, теперь оказались под угрозой.

Выступая на пресс-конференции, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предлагаемый бюджет теперь будет обсуждаться в парламенте в срочном порядке, но при этом у всех будет время для тщательной проверки.

Затягивание с принятием бюджета усилило неопределенность в отношении расходов во всех сферах немецкой экономики. Значительно возрос риск, что бюджет на 2024 год может быть не принят до конца года.

Правительство уже заморозило большинство новых обязательств по расходам и заблокировало расходы из Фонда экономической стабилизации в размере 200 миллиардов евро на этот год.

Почти каждая статья расходов, которая еще не была официально одобрена, находится под вопросом. Среди неопределенностей – помощь Украине.

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