Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает заявлять, что не отправит ракету большой дальности Taurus в Украину. Шольц назвал новым условием отправки дальнобойных ракет Taurus присутствие немецких военных в Украине.

Олаф Шольц о ракетах Taurus для Украины. Фото из открытых источников

Шольц на выступлении заявил, что систему дальнобойных ракет в Украину можно отправить, однако за ней нужно вести контроль.

"Вы не можете поставить систему вооружений, имеющую очень широкий радиус действия, а затем не думать о том, как можно контролировать систему вооружений", – говорит канцлер Германии.

Олаф Шольц подчеркнул, что для контроля и эксплуатации ракет Taurus следует привлекать немецких военных. По словам Шольца, Германия на такой шаг не пойдет.

"А если вы хотите иметь контроль, а это возможно только с участием немецких солдат, для меня об этом не может быть и речи", — добавил Шольц.

Напомним, что Олаф Шольц не в первый раз выдвигает условия для отправки ракет Taurus в Украину. Ранее немецкий политик заявлял, что одним из условий для отправки будет запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

В противоположность Франции и еще четырем странам Германия возразила, что будет рассматривать возможность в будущем отправить свои войска в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарову отреагировала на обнародованные записи немецких офицеров, где речь шла о возможности нанести удар по Крымскому мосту. Захарова заявила, что эти военные должны понести ответственность. Кроме того, спикер МИД РФ пригрозила Берлину "ужасными последствиями" заявив, что Германия не провела полную денацификацию.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве назвал причину, по которой Германия может начать войну с Россией.



